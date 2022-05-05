حتى بعد مرور أكثر من 4 أعوام – لا تزال سلسلة جالكسي S9 تتلقى التحديثات الأمنية في مواعيدها!

لنعد سوياً بالزمن قليلاً إلى الوراء لكي نتذكر موعد إطلاق سلسلة سامسونج جالكسي S9. إذا لم تخونني ذاكرتي – ولكن بالطبع يمكنكم تصحيحي إذا كنت مخطئاً – تم إطلاق سلسلة سامسونج جالكسي S9 في عام 2018 والتي كانت تعمل آنذاك بنظام أندرويد 8 المُسمى بـــ Android 8.0 Oreo ومنذ ذلك الحين تتلقى السلسلة سنوياً جميع إصدارات الأندرويد الأحدث.

تلقت السلسلة في عام 2019 نظام Android 9 Pie وبعد ذلك في عام 2020 تلقت واجهة المستخدم One UI 2.0 المستندة على نظام أندرويد 10.

للأسف الشديد، لم تتلقى السلسلة تحديث أندرويد 11 حيث قررت الشركة الكورية أن تُسقط الدعم عنها في عام 2021 بعدما حصل بالفعل على ثلاثة تحديثات برمجية رئيسية من نظام أندرويد.

ولكن الآن، وبعد مرور أكثر من 4 أعوام، لا تزال سلسلة سامسونج جالكسي S9 تتلقى التصحيحات الأمنية الجديدة بشكل متواصل حيث تلقت مؤخراً السلسلة تحديثاً أمنياً هاماً من أجل إصلاح الكثير من الثغرات الأمنية في النظام.

تحديث أمني جديد لسلسلة جالكسي S9 يأتي في الموعد المناسب

تلقى بالفعل كل من سامسونج جالكسي S9 و S9 Plus التحديث الأمني الجديد لشهر مارس 2022 وعلى الرغم من أنه ليس الأحدث ولكنه “الحالي” ومن الجيد رؤية هاتف قديم لدى سامسونج يتلقى تصحيح أمنى بعد مرور أكثر من 4 أعوام على طرحه في الأسواق.

التحديث الأمني الجديد يأتي برقم إصدار G96xUSQU9FVB2 ويتم طرحه في الوقت الحالي لكل من سامسونج جالكسي S9 وجالكسي S9 Plus في الولايات المتحدة الأمريكية.

إذا كنت تقطن في الولايات المتحدة فيمكنك الحصول على التحديث الأمني الجديد من خلال الانتقال إلى الإعدادات ثم حول الهاتف ثم تحديث النظام والبحث عن أي تحديثات جديدة قيد الانتظار ومن ثم تثبيت التحديث. أما بالنسبة لبقية المناطق الأخرى في جميع أنحاء العالم، فعلى الأرجح سيتم طرح التحديث خلال الأيام القادمة.

للتذكير، تم إطلاق سلسلة جالكسي S9 بمتغير Exynos 9810 SoC و Snapdragon 845 SoC بناء على المنقطة التي يتم بيع الهاتف بها.

يحتوي هاتف جالكسي S9 الأساسي على شاشة 5.8 بوصة، بينما يحتوي S9 Plus على شاشة 6.2 بوصة. الطراز الأساسي يحتوي على كاميرا خلفية رئيسية واحدة، بينما يحتوي إصدار Plus على كاميرا خلفية مزدوجة عبارة عن عدسة رئيسية بدقة 12 ميجابكسل وعدسة تيليفوتو للتقريب بدقة 12 ميجابكسل.