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شركة Raezr تهدي عشاق الألعاب حاسوبا مميزا

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة Razer الأميركية عن إطلاق حاسوب جديد ملائم لعشاق الألعاب أطلقت عليه Blade 15.

وقالت الشركة إنها حاسوبها سيضم معالجًا من الجيل 12 من إنتل هو Intel Cori i9-12900H، وبطاقة شاشة NVidia RTX 3070 TI.

ويتميز الحاسوب بوجود شاشة OLED بجودة عرض QHD ومعدل تحديث 240 هرتز، وسطوع 400 NIT.

وأشارت Razer إلى أن الذاكرة الداخلية ستَصل سعتها إلى 1 تيرا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستكون بسعة 32 غيغا بايت.

وسيضم هذا الحاسوب غرفة بخار تعد بديلاً للأنبوب الحراري والتي تعمل على تبريد الجهاز.

وأكدت الشركة إطلاق الجهاز الجديد في الأسواق العالمية في الربع الأخير من العام الجاري بسعرٍ يصل إلى 3,500 دولار.

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قناة 218 الليبية

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