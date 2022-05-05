سعد المجرد وإليسا يطلقان أغنية من أول دقيقة

أطلق الفنانان المغربي سعد المجرد واللبنانية إليسا أغنية جديدة على موقع يوتيوب، حملت اسم ” من أول دقيقة”.

وتصدر النجمان العربيان الترند في دول عربية عدة بعدما حصدت الأغنية 2,5 مليون مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة على طرحها على قناة إليسا الرسمية في يوتيوب، وسط تفاعل كبير من قبل عشاق إليسا وسعد المجرد، الذين تركوا العديد من التعليقات الإيجابية.

وأغنية من أول دقيقة من كلمات أمير طعيمة وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم، ومكس وماستر إيلي بربر، وإخراج كريم بينس، وتعد الأغنية المشتركة الأولى التي تجمع النجمين العربيين.

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