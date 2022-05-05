المخرج الأمريكي بول شريدر يظفر بجائزة الأسد الذهبي الفخرية

أعلن القائمون على النسخة 79 من مهرجان البندقية منح جائزة الأسد الذهبي الفخرية للمخرج الأمريكي بول شريدر، خلال الدورة التي ستقام في الفترة ما بين 31 أغسطس و10 سبتمبر القادم.

وقال مدير المهرجان ألبرتو باربيرا إن بول شريدر مخرج عظيم، ووصفه بشخصية هوليوود الجديدة التي أحدثت ثورة في خيال السينما الأمريكية وجماليتها منذ ستينات القرن الماضي.

من جانبه قال بول شريدر، إنّه يشعر بشرف عظيم لتكريمه، وأضاف البندقية أسد قلبي.

يُذكر أنّ المخرج الأمريكي قدم خلال مسيرته العديد من الأفلام أبرزها فيلم “تاكسي درايفر”، الذي كتبه وأخرجه بنفسه.

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