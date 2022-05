ألقت مديرية أمن بنغازي القبض على مواطن قام بقتل أخيه عمداً بواسطة عدد من الأدوات الحادة.

وذكرت مديرية الأمن أنّ المواطن عقب طعن أخيه، قام بإسعافه إلى المستشفى بعد إخفاء الأدوات المُستخدمة في الجريمة في محاولة منه لتضليل الجهات الأمنية.

وأوضحت مديرية الأمن أنّ ملابسات الجريمة بدأت بعد ورود معلومات مفادها دخول شخص مُتوفى مستشفى الجلاء وعليه آثار تعذيب وكسور حيث انتقل أعضاء التحريات للمستشفى لجمع أكبر قدر من المعلومات عن الواقعة وتم التعرف على هوية الشخص المُتوفى وهو ليبي الجنسية من مواليد 1967 أسعفه شقيقه من مواليد 1962 وبسؤاله عن تفاصيل الحادثة أفاد بأنه وجد شقيقه مُلقاً على الأرض وتغطي جسمه الدماء فقام بإيقاف مركبة وإسعافه إلى المستشفى.

وذكرت مديرية الأمن أنّ أعضاء التحريات لاحظوا علامات الارتباك على الأخ المسعف وقد كانت تفوح منه رائحة يشتبه بأنها رائحة الخمر وعندها تم التحفظ عليه والانتقال به إلى القسم للتحقيق معه حيث اعترف بعد الضغط عليه بقتل شقيقه وروى تفاصيل الجريمة.

وكشف الجاني أنّ الجريمة وقعت بمنطقة سيدي خليفة حيث قام أولا بالانتقال إلى منطقة بوهديمة لشراء المواد المسكرة ومن ثم عاد إلى المنزل بمنطقة سيدي خليفة فكان في انتظاره المجني عليه شقيقه فقاموا بشرب المواد المسكرة صبيحة عيد الفطر المبارك مما أدي لحدوث مُشادة كلامية بينهم.

وتابع الجاني أنّه اشتبك مع أخيه بالأيدي فقام بأخذ قطعة حديدية تستخدم في البناء وضرب المجني عليه عدة ضربات أفقدته الوعي ومن ثم أخذ فأسا وقام بكسر رجل المجني عليه واستعمل مقصا وقام بطعن المجني عليه عدة طعنات مما تسبب في وفاته قبل أن يقوم بدفن الأدوات المستخدمة في الجريمة وجر جثة المجني عليه خارج المنزل لطلب المساعدة لإسعافه.

The post بنغازي.. شقيق يقتل شقيقه appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا