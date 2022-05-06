سامسونج جالكسي زد فولد 4 – سعة البطارية هي نفسها دون تغيير!

لا يزال الوقت مُبكراً على الجزم بأي تفاصيل حول الجيل الجديد من هواتف سامسونج القابلة للطي حيث أننا نتوقع رؤيتها على أرض الواقع خلال النصف الثاني من عام 2022.

إذا التزمت الشركة الكورية الجنوبية بنفس المخطط الزمني المعهود فمن المتوقع أن يتم الإعلان عن كل من جالكسي زد فولد 4 وجالكسي زد فليب 4 في شهر أغسطس القادم.

ومع هذا، بدأت هذه الهواتف تتعرض لكم هائل من التسريبات خلال الآونة الماضية، وهو أمر متوقع نظراً لأن هواتف سامسونج هي أشهر سلسلة هواتف قابلة للطي يتم بيعها على مستوى العالم.

اليوم لدينا تقرير جديد نقلاً عن موقع Safety Korea يؤكد بأن سعة البطارية في سامسونج جالكسي زد فولد 4 هي نفسها مثل تلك المتواجدة في هاتف جالكسي زد فولد 3.

بالطبع سيحتوي الهاتف على بطاريتين إذ يتم تدشين بطارية واحدة في كل نصف. وبناءً على التسريبات فمن المتوقع أن يحتوي النصف الأول على بطارية بسعة 2002 مللي أمبير في الساعة، في حين أن النصف الثاني سيحتوي على بطارية بسعة 2268 مللي أمبيرK وبهذا الشكل تبلغ السعة الإجمالية 4270 مللي أمبير في الساعة.

هذه السعة الجديدة تمثل انخفاض طفيف جداً مقارنة بسعة بطارية هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 3 الذي يحتوي على بطارية سعتها 4275 مللي أمبير في الساعة.

هذا كله يعني أنه من المحتمل أن تُعلن شركة سامسونج عن أن السعة النموذجية لبطارية هاتف جالكسي زد فولد 4 تبلغ 4400 مللي أمبير في الساعة.

سيحتوي سامسونج جالكسي زد فولد 4 على نفس سعة البطارية رغم صغر حجمها

يبدو أن العملاق الكوري يتطلع لجعل الجيل الجديد من هواتفه القابلة للطي أكثر نحافةً وأخف وزناً ويقال أن هاتف جالكسي زد فليب 4 يتمتع بتقنية العرض الجديدة Eco2 التي تُساعد على جعل الهاتف أكثر نحافة. هذه التقنية من شأنها أن تستبدل طبقة المستقطب السميكة أسفل الشاشة بمرشح جديد أكثر نحافة.

أما بالنسبة لهاتف جالكسي زد فولد 4 فالأمر مختلف قليلاً حيث كانت استخدمت سامسونج تقنية Eco2 بالفعل مع هاتف جالكسي زد فولد 3 مما يعني أن الشركة مُضطرة على ابتكار شيء جديد لكي تتمكن من جعل الهاتف أكثر نحافة من سابقة.

بعض التقارير الأخرى تشير إلى أنه من المحتمل أن تتخلص سامسونج من بعض الطول لكي يوفر الهاتف تجربة تصميم مربعة بدلاً من تلك المستطيلة. بمعنى أخر، من الممكن أن يكون حجم الشاشة مستوحى من نفس تصميم شاشة هاتف Oppo Find N.

بالإضافة إلى كل ذلك فمن المحتمل أيضاً أن تعمل سامسونج على إيجاد مكان إضافي خاص بصومعة قلم S-Pen مدمجة في الهاتف من أجل الاحتفاظ بالقلم بشكل لائق أثناء عدم استخدامه.