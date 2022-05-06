تامر حسني يطلق البرومو الرسمي لفيلم بحبك

بدأ الفنان المصري تامر حسني الترويج لفيلمه الجديد “بحبك” من خلال طرح البرومو الرسمي للعمل على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

وعّلق النجم المصري على الفيديو بالقول: الإعلان الرسمي الأول لفيلم “بحبك”، وأشار إلى أن الفيلم سيتم عرضه في دور السينما في عطلة عيد الأضحى.

وظهر الفنان المصري في الفيديو بشعر ولحية كثيفة، وبصورة مغايرة لفيلمه الأخير “مش أنا” الذي ظهر فيه بشعر قصير.

يُذكر أن هذا الفيلم يعد أول فيلم من تأليف وإخراج وتمثيل تامر حسني، وستُشاركه فيه نخبة من النجوم أمثال هنا الزاهد، حمدي الميرغني، مديحة تيخة، عاليا راشد، شهد الشاطر وغيرهم.

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