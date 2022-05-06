العثور على سمكة قرش من عصر الديناصورات في البرتغال

قالت صحف برتغالية إن سفينة صيد عثرت قبالة السواحل البرتغالية على سمكة قرش من عصر الديناصورات وتعود لأكثر من 80 مليون سنة.

وقام الصيادون بسحب سمكة القرش عن عمق يزيد ألفي متر تحت سطح الماء، وسلموها إلى المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي.

وقال المعهد البرتغالي إن القرش يملك جسمًا طويلاً ونحيفًا ورأسًا شبيهًا بالثعبان، ويملك 300 سنّ تسمح له بحبس الحبار والأسماك الأخرى، وتساعده في الانقضاض على فريسته بشكل مفاجئ.

وأكد المعهد في بيانه عدم وجود معلومات كافية عن الأنواع القديمة، لصعوبة العثور عليها ودراستها؛ وذلك لأنها تعيش في مستوى عميق تحت سطح البحر، حيث يشتد الظلام والضغط مع درجة حرارة منخفضة للغاية.

ووصف العلماء سمكة القرش بالأحفورية الحية.

يذكر أن عام 2007 شهد العثور على سمكة قرش من ذات النوع قريبة من سطح البحر وتم إمساكها ونقلها إلى حديقة قبل أن تموت لاحقًا.

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