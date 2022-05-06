بيل غيتس يحذر من استحواذ إيلون ماسك على تويتر

قال الملياردير العالمي بيل غيتس إنه يخشى من استحواذ أغنى رجل في العالم إيلون ماسك على تويتر.

وأشار مؤسس مايكروسوفت في قمة الرؤساء التنفيذيين إلى أنه يخشى من انتشار المعلومات المضللة بعد سيطرة إيلون ماسك على تويتر، وذلك بعدما أعلن ماسك عن رغبته في تغيير الكثير من المحاذير التي يضعها تويتر لمحاربة المعلومات المضللة.

وشكك بيل غيتس في إمكانية تحقيق ماسك لذات النجاح الذي حققه في شركتي تسلا وسبيس إكس.

جاءت تصريحات صاحب مايكروسوفت بعدما اتهمه إيلون ماسك في أبريل الماضي ببيع أسهم تسلا على المكشوف.

يذكر أن إيلون ماسك سيطر على تويتر بشكل كامل في أبريل الماضي بعدما دفع 44 مليار دولار.

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