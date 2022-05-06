أقنعة الأوكسجين سلاح ريال مدريد السري

أظهر لاعبو ريال مدريد خلال الفترة الأخيرة من الموسم لياقة بدنية عالية، ساعدتهم على حسم أهم المباريات في آخر اللحظات.

ويعود السر في ذلك إلى أقنعة الأوكسجين التي اعتاد لاعبو النادي الملكي على ارتدائها أثناء التدريبات.

تتميز هذه الأقنعة بقدرتها على تغطية كامل وجه اللاعب، وتضم مؤشرًا إلكترونيًا يوضع على الظهر يسجل بيانات اللاعب.

وتحاكي هذه التقنية وضعية التدريب في المرتفعات التي يقل فيها الأوكسجين، الأمر الذي يجعل قوة التحمل عند اللاعب تزداد بشكل كبير، وبالتالي سيكون قادرا على تقديم أداء جيد في المباريات الصعبة.

ويساعد ضبط الأوكسجين من خلال هذه الأقنعة على تنفيذ التدريبات بشكل أمثل.

وارتبطت هذه الصناعات بلاعبي كرة القدم، خاصةً مع انتشار صور لأنبوب رونالدو الزجاجي الكبير الذي ينام بداخله بانتظام لفترات متفاوتة.

وتميز هذا الأنبوب باحتوائه على الأوكسجين المضغوط، والتي تمنح للاعب الحصول على الأوكسجين بنسبة 100% مقابل 21% في الحياة العادية.

ويبدو أن العديد من الأندية ستلجأ إلى هذه الأقنعة في الفترات القادمة لزيادة فعالية لاعبيها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية