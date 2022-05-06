معمر برازيلي يدخل غينيس لعمله في وظيفة واحدة لـ 84 عاما

حصل رجل برازيلي، احتفل هذا الشهر بعيد ميلاده المائة، بدخوله موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد العمل في الشركة نفسها لأكثر من 84 عامًا.

وتبين أن والتر أورثمان ، الذي بلغ 100 عام في 19 أبريل ، عمل في 6 يناير في شركة المنسوجات ReneauxView – المعروفة سابقًا باسم Industrias Renaux SA – لمدة 84 عامًا.

وحصل أورتمان على مكان له في غينيس للأرقام القياسية لأطول فترة عمل في شركة واحدة.

وقال أورتمان لموسوعة غينيس: “بالعودة إلى عام 1938 ، كان من المتوقع أن يعمل الأطفال للمساعدة في إعالة الأسرة، بصفتي الابن الأكبر لخمسة أعوام؛ اصطحبتني والدتي للعثور على وظيفة في سن 14”.

وبدأ أورتمان العمل في Industrias Renaux SA في 17 يناير 1938 عندما كان يبلغ من العمر 15 عامًا، وقال إن كفاءته في اللغة الألمانية أكسبته منصب مساعد شحن.

وسرعان ما تمت ترقية أورتمان إلى منصب في المبيعات ، ثم ترقى في النهاية إلى منصب مدير المبيعات.

قال الرجل البالغ من العمر 100 عام إنه لا يزال بصحة جيدة ولا يزال يقود بنفسه إلى المكتب.

وأوضح أن العمل في قسم المبيعات سمح له بالسفر إلى دول عدة وساعده في التعرف على أشخاص من ثقافات مختلفة.

أما عن سر استمراره في منصبه رغم تقدمه في السن فقال: إن سرعة تكيفه مع المتغيرات ساعدته في الحفاظ على وظيفته طوال هذه السنين.

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