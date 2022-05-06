ماغي بو غصن سعيدة بنجاح الجزء الثاني من للموت

عنوان سوشال: بعد تألقها في للموت.. ماغي بو غصن تؤكد عدم وجود جزء ثالث حتى الآن

عبّرت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه الجزء الثاني من مسلسل “للموت” الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي.

وقالت إن هدف فريق العمل كان تقديم مسلسل ينال رضا الجمهور والمتابعين، وأبدت سعادتها بوصول المسلسل للعالمية وترجمته بعدما تصدر الترند في عدة دول.

وأكدت الفنانة اللبنانية عدم وجود جزء ثالث من المسلسل حتى الآن، وأشارت إلى أن فريق العمل لم يفكر بالأمر مطلقا، ولم يتحدثوا مع بعضهم البعض في هذا الأمر، وقالت إن مسألة الإعلان عن جزء ثالث ستكون مهمة المنتج جمال سنان.

وتطرقت ماغي بو غصن إلى نهاية الجزء الثاني، وقالت إن النهاية كانت قاسية بموت شخصيتي سحر وريم وانتحار شخصية عمر.

يذكر أن مسلسل “للموت” من تأليف ندين جابر، وإخراج فيليب أسمر، وبطولة كل من ماغي بو غصن، دانييلا رحمة، محمد الأحمد، أحمد الزين، بديع أبو شقرا وغيرهم من الفنانين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية