متى يزداد خطر تكرر الإصابة بمرض “كوفيد-19″؟

روسيا – أعلن الدكتور كامل خافيظوف، أن خطر تكرر الإصابة بمرض “كوفيد-19” يزداد على خلفية انخفاض المناعة.

ويشير الدكتور خافيظوف، رئيس المجموعة العلمية لتطوير طرق جديدة للتشخيص القائمة على تقنيات المسح الوبائي، في مركز البحوث العلمية التابع لهيئة حماية المستهلك في روسيا، في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن هذا الخطر يزداد نتيجة انخفاض المناعة.

ويقول، “المناعة ضد الفيروس ليست أبدية، وتنخفض تدريجيا. لذلك يزداد خطر تكرر الإصابة بالعدوى. ولهذا السبب، لا يمكن استبعاد حدوث زيادة في عدد الإصابات مستقبلا”.

ويضيف، يستمر حدوث الطفرات في الفيروس، والمتغيرات الحاصلة تحل محل بعضها البعض بصورة دورية. لذلك لا يمكن في هذه الحالة التأكيد على أن الفيروس أصبح أقل خطورة نتيجة هذه الطفرات.

المصدر: نوفوستي

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