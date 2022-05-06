عمالقة التكنولوجيا يقررون الاستغناء عن كلمات المرور وتحدد البديل

أعلنت شركات غوغل، آبل، ومايكروسوفت عن توصلهم لنظام جديد يساعد على التعرف على المستخدم دون الحاجة إلى كلمات المرور، أو إلى حفظ الأحرف والرموز.

وقالت منظمة فيدو ألانيس إن الميزة الجديدة ستساعد المستخدمين على إثبات هويتهم في المواقع والتطبيقات الإلكترونية بكل سهولة وأمان ودون الحاجة إلى كلمات المرور.

وأشارت غوغل إلى أن الهدف من هذه الميزة مساعدة المستخدم على التعريف بنفسه من خلال أدوات التعريف الخاصة بنظام الفيديو عوضًا عن كلمات السر، حيث ستظهر رسالة على الشاشة تطلب من المستخدم فك قفل الشاشة من أجل الدخول للموقع.

وأكدت غوغل احتفاظ الهواتف الذكية بأدوات التعريف المسماة مفتاح الدخول.

وتعهدت الشركات العملاقة بتطبيق هذا النظام خلال 12 شهرًا.

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