هل يفعلها «إيلون ماسك» ويُلزم الشركات والحكومات بدفع رسوم لبقاء حساباتهم؟

قال مالك موقع تويتر إيلون ماسك، إنّ مستخدمي الموقع من الشركات والحكومات، قد يلزمون بدفع رسوم لبقاء حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي.

وأشار ماسك، إلى أنّه قد يُعيد شركة التواصل الاجتماعي تويتر إلى سوق الأسهم في غضون سنوات، مشيراً إلى أنه يريد جعل الموقع أفضل من أي وقت مضى من خلال تحسين المنتج بميزات جديدة.

من جانبه، قال الملياردير السعودي الوليد بن طلال، أحد مالكي موقع تويتر، إنّه يعتقد أنّ الملياردير إيلون ماسك سيكون قائدا ممتازا وسيعظم الإمكانيات الكبيرة لشركة تويتر.

وذكر ابن طلال في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أنه سيحتفظ بحصته البالغة 1.9 مليار دولار في تويتر، والانضمام لرحلتها المثيرة على حد وصفه.

وكان الملياردير السعودي الذي يرأس شركة المملكة القابضة، وهي من كبار ملاك تويتر، قد عارض القيمة المعروضة لشراء تويتر، قائلا عبر حسابه إنّ العرض ليس قريباً من القيمة الجوهرية لشركة تويتر.

