تحديث واتس اب – 3 مزايا جديدة في غاية الأهمية باتت متوفرة الآن!

أعلن تطبيق واتس اب رسمياً عن إضافة مزايا جديدة كانت تحت الاختبار لفترة طويلة والآن باتت متاحة عبر تحديث جديد عام لكافة المستخدمين.

المزايا الثلاثة الجديدة هي: خاصية التفاعلات Emojis Reactions، ونقل الملفات كبيرة الحجم، وزيادة الحد الأقصى للأعضاء داخل المجموعة.

خاصية التفاعلات

التفاعلات مع الرسائل Reactions من المزايا التي طال الحديث عنها منذ أشهر، وباتت الآن متاحة بشكل رسمي للجميع على الايفون والأندرويد.

الميزة تتيح للمستخدم التفاعل مع الرسائل من خلال 6 خيارات مختلفة هي: الإعجاب 👍، الحب ♥️، الضحك 😂، المفاجأة 😮، الحزن 😥، الشكر 🙏 وذلك بدلاً من الرد على الرسائل وإطالة المحادثة، وهي تشبه في ذلك تطبيقات مثل فيسبوك ماسنجر وتيليجرام.

لاحقاً، سوف يضيف واتس اب كافة الوجوه التعبيرية وكذلك درجات لون البشرة مع إمكانية تخصيصها.

مشاركة الملفات كبيرة الحجم

بعد تحديث واتس اب الجديد، سوف يتمكن مستخدمو واتس اب من إرسال وتبادل الملفات كبيرة الحجم حتى 2 جيجابايت كحد أقصى.

سابقاً، كان الحد الأقصى لحجم الملفات المراد إرساله هو 100 ميجابايت ولم يتغير ذلك منذ عام 2017.

هذا سوف يتيح حرية أكبر في نقل ملفات فيديو بجودة عالية وملفات مختلفة كبيرة الحجم دون الحاجة إلى خدمة مشاركة ملفات خارجية.

زيادة أعضاء المجموعة

مع التحديث الجديد لواتس اب، من الممكن إضافة حتى 512 عضواً في المجموعة عوضاً عن الحد الأقصى الحالي وهو 256 عضواً.



بعد التحديث مباشرةً، سوف تتمتع بالميزة الأولى والثانية فوراً أما الميزة الثالثة فسوف تتوفر تدريجياً للمستخدمين في كافة أنحاء العالم، كل ما عليك هو تحديث التطبيق لآخر إصدار متوفر.