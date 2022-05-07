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نقابة المهن التمثيلية تنفي خبر وفاة يحيى الفخراني

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفت نقابة المهن التمثيلية في مصر الشائعات التي راجت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة الفنان يحيى الفخراني.

وقال نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي إن الأخبار المتداولة حول وفاة الفنان يحيى الفخراني متأثراً بأزمة قلبية عارية عن الصحة، وأشار إلى أن يحيى الفخراني بخير ولا يعاني من أي مشكلة.

كما نفت الدكتورة لميس جابر زوجة الفنان الكبير هذه الأخبار، وقالت إنه رافقها في زيارة عائلية مؤخرًا بمناسبة عيد الفطر.

وكان الفنان المصري قد غاب عن الموسم الرمضاني الماضي، حيث لم يشارك في أي عمل.

يذكر أن مسلسل “نجيب زاهي زركش” الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي يعد آخر الأعمال التي شارك فيها الفنان المصري.

 

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قناة 218 الليبية

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