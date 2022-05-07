اكتشاف 95 حالة إصابة بالتهاب الكبد “مجهولة المنشأ” في 15 دولة أوروبية

وأضاف الموقع: “تم الإبلاغ عما يقرب من 95 حالة من حالات التهاب الكبد الحاد مجهولة المنشأ لدى الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما أو أقل، في 15 دولة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية”.

وتم تسجيل معظم الحالات في إيطاليا وإسبانيا – 35 و 22 على التوالي. وفي كل من هولندا والدنمارك ست حالات، بينما يوجد في إيرلندا أقل من خمس حالات. في البرتغال ورومانيا، بلغ عدد الحالات أربع حالات لكل منهما، وفي بلجيكا، ثلاث حالات. تم تسجيل حالتين في كل من النمسا وقبرص وفرنسا والنرويج. وفي ألمانيا وبولندا وسلوفينيا، تم اكتشاف حالة واحدة.