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مسافر أميركي يمشي على جناح طائرة أثناء سيرها على المدرج!

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد مطار “أوهيرو” الواقع في مدينة شيكاغو الأميركية حادثة غير مألوفة، حيث قام أحد المسافرين على متن طائرة تابعة لشركة طيران “يونايتد إيرلاينز” بفتح باب الطوارئ داخل الطائرة، قبل أن يصعد على جناحها ويمشي عليه أثناء هبوطها وسيرها على المدرج.

وقالت شرطة شيكاغو، في بيان رسمي، إنها اعتقلت المسافر الذي لم تكشف عن هويته، وأشارت إلى أن تصرف الراكب أثار الخوف والهلع في نفوس ركاب الرحلة التي كانت قادمة من سان دييغو.

من جانبها، قالت شركة الطيران إن الرحلة جرت بظروف طبيعية، وأكدت على أن جميع الركاب وصلوا بخير وسلامة دون أي إصابات تذكر.

يذكر أن الشرطة الأميركية لم تفصح عن التهم التي ستوجهها للراكب المتهور، ولا عن العقوبة التي سيتعرض لها.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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