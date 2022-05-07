مونيكا بيلوتشي تتألق في أحدث إطلالتها

نشرت الفنانة وعارضة الأزياء الإيطالية مونيكا بيلوتشي مجموعة من الصور الجديدة على حسابها الرسمي في موقع انستغرام خلال تكريمها عن دورها المسرحي في “Maria Callas: Letters and Memoirs” الذي يوثق لحظات من حياة مطربة الأوبرا العالمية ماريا كلاس.

وظهرت الفنانة الإيطالية بفستان حريري خمري اللون، وحقيبة سوداء، وارتدت مجوهرات من كارتييه، وحذاء أسود اللون.

وحصدت الصور أكثر 280 ألف إعجاب خلال ساعات عدة من نشرها، والعديد من التعليقات التي تغزل فيها المتابعون بصاحبة الـ 57 عامًا، حيث قال عشاقها إنّها تصبح أجمل كلما تقدم بها العمر، وأنّ آثار التقدم في العمر لا تظهر عليها.

يذكر أن مونيكا بيلوتشي تعد إحدى أيقونات الجمال في إيطاليا والعالم، وشاركت خلال مسيرتها بالعديد من الأفلام وعروض الأزياء.

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