نيفديا تتعرض لغرامة ضخمة.. لهذا السبب

فرضة البورصة الأميركية غرامة ضخمة بقيمة 5,5 ملايين دولار على شركة نيفيديا الأمريكية الرائدة في صناعة كروت الشاشة الخاصة بالحواسيب، وذلك بسبب تضليلها المستثمرين بنتائج غير دقيقة عن إيرادات مبيعات كرت الشاشة.

وقالت البورصة إن نيفيديا قامت بحجب التفاصيل الدقيقة عن الإيرادات بشكل غير قانوني.

وكانت نيفيديا قد أشارت، في تقريرها، إلى زيادة كبيرة في مبيعات كروت الشاشة والتقنيات الخاصة بالألعاب دون أن تقدم أي توضيح حول الدور الذي ساهمت به الشركة من سوق العملات المشفرة.

من جانبها، رفضت الشركة الأميركية الاعتراف في التسوية بوجود مخالفات، إلا أنها وافقت على دفع الغرامة المالية المفروضة عليها.

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