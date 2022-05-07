وزارة الصحة البريطانية تكشف أسباب انتشار التهاب الكبد الغامض

أكد خبراء من الصحة البريطانية وجود سببين وراء انتشار التهاب الكبد الغامض بين الأطفال في بريطانيا.

وقال الخبراء إن وجود الكلاب في المنزل أو تناول الباراسيتامول يعدان من الأسباب الرئيسة لإصابة الأطفال به.

وأشارت الصحة البريطانية إلى وجود 163 إصابة في بريطانيا، منها 11 طفلاً يحتاجون إلى زراعة كبد.

وأكدت وجود 64 إصابة من أصل 92 حالة اكتشفت في عائلات تملك كلابًا في منازلها.

وقالت وزارة الصحة إن 75% من الأشخاص المصابين الذين أجابوا عن استبيانات وزارة الصحة أكدوا استخدامهم الباراسيتامول.

يذكر أن التهاب الكبد الغامض يصيب الأطفال دون 10 سنوات وتظهر أعراضه على شكل يرقان، بول داكن، آلام في البطن والعضلات والمفاصل، وارتفاع الحرارة، بالإضافة إلى فقدان الشهية وحكة في الجلد.

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