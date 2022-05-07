واتس آب يبدأ في طرح ميزة ردود الأفعال بشكلٍ تدريجي

بدأت شركة ميتا في طرح ميزة ردود الأفعال لمستخدمي واتس آب في أنحاء العالم كافة بشكلٍ تدريجي.

وقالت الشركة إن ميزة ردود الأفعال وصلت حاليًا إلى بعض المستخدمين الذي يستعملون أحدث إصدارات التطبيق، وأشارت إلى أن الميزة ستصل إلى الجميع خلال الأسابيع القادمة.

وتتيح الميزة حاليًا المجال للمستخدمين للاختيار من بين 6 رموز عرضها مالك الشركة مارك زوكربيرغ على حسابه الرسمي في موقع فيس بوك.

وكانت ميتا قد أعلنت منذ فترة عن إطلاق ميزات أخرى مرافقة لميزة ردود الأفعال كميزة مشاركة ملفات بحجم 2 غيغا بايت، ومضاعفة عدد الأشخاص المسموح مشاركتهم في الدردشة الجماعية من 256 إلى 512 شخصًا.

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