سيأتي كل من شاومي 12T برو وريدمي K50S برو بمعالج Snapdragon 8 Gen 1 Plus!

أطلقت العلامة التجارية التابعة لشركة شاومي سلسلة Redmi K50 في شهر أبريل الماضي ويبدو أنها تستعد لإطلاق وافد جديد على العائلة باسم Redmi K50S Pro والذي سيتم طرحه خلال النصف الثاني من العام الجاري.

بناءً على آخر التقارير، فقد تم رصد العديد من هواتف شاومي الجديدة في قاعدة بيانات واجهة MIUI من شاومي. بناءً على هذا التقرير، ستُطلق شركة شاومي 5 هواتف ذكية جديدة من سلسلة Redmi K50S جنباً إلى جنب مع هاتف Xiaomi 12T Pro.

بالنسبة إلى هذه الهواتف بالتفصيل فهي Redmi K50S Pro و Redmi K50S و Xiaomi 12T و Xiaomi 12T Pro و Xiaomi 12T Pro HyperCharge.

بالنسبة للمواصفات الرئيسية، يبدو أن Redmi K50 Pro سيأتي بمعالج كوالكم الجديد كلياً “والذي لم يتم الإعلان عنه بعد” +Snapdragon 8 Gen 1.

يُقال أن هاتف Xiaomi 12T Pro ما هو إلا مجرد إصدار جديد مُعاد تسميته من هاتف Redmi K50 Pro وسيتم طرحه في اليابان.

أيضاً لاحظنا وجود نسخة جديدة باسم HyperCharge من هاتف Xiaomi 12T Pro وسيتم إطلاقها في بلدان محددة من بينها اليابان والهند.

وبما أن هاتف Xiaomi 12T Pro ما هو إلا مجرد نسخة مُعاد تسميتها من هاتف Redmi K50S Pro، فهذا يعني أن Xiaomi 12 Pro سيأتي هو الأخر بمعالج +Snapdragon 8 Gen 1.

سيتم إطلاق هاتف Redmi K50S برقم طراز 22071212AC في الصين، بينما سيتم إطلاق Xiaomi 12T Pro في السوق العالمية برقم طراز 22071212AG.

أما بالنسبة للطرازات القياسية Redmi K50S و Xiaomi 12T فسيتم تجهيزها بمعالج ميديا تيك الرائد Dimensity 9000 SoC أو من الممكن أن يتم تجهيزهم بمعالج Dimensity 8100 SoC – للأسف لا يوج تأكيد على هذه المعلومة حتى الآن.

على كل حال، يبدو أن شاومي تحاول التواجد في سوق الهواتف الذكية متوسطة المدى بحلول رائدة تتمتع بأفضل تقنيات المعالجة التي تم التوصل إليها وهي ستكون قفزة إيجابية في سوق هواتف الفئة المتوسطة.