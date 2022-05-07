منوعات

مسن أميركي يقطع 100 متر بزمن قياسي

تم النشر منذُ دقيقتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أثبت العداء الأمريكي مايكل كيش البالغ من العمر 70 عاماً أن العمر مجرد رقم بعدما نجح في قطع مسافة 100 متر خلال 13,47 ثانية.

وصدم العداء المسن الجميع عندما نجح في تجاوز منافسيه، وقطع مسافة السباق بأقل من 14 ثانية.

وحظي المقطع الذي ظهر فيه مايكل وهو ينفض الغبار عنه بعد الفوز بالسباق بملايين المشاهدات، ومجموعة كبيرة من التعليقات التي أشادت بإنجازه.

وكان مايكل كيش قد بدأ الجري في سن الـ 59 عامًا بعدما نصحه أحدهم بهذا الأمر بسبب القوة البدنية التي كان يمتلكها.

يذكر أن الرقم القياسي لعداء يبلغ من العمر 70 عامًا مسجل باسم الأميركي بوبي ويلدن الذي قطع مسافة 100 متر خلال 12,77 ثانية في أولمبياد 2005 للكبار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك