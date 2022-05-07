إيلون ماسك يكشف عن المجالات التي سيركز عليها تويتر

قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إنّ شركة تويتر ستركز بعد استحواذه عليها على هندسة البرمجيات والتصميم وتقنية المعلومات وأجهزة الخادم.

وأشار في تغريدة إلى أنّ جميع المديرين في المجال الفني يجب أن يكونوا ممتازين من الناحية الفنية، وأضاف يجب عليهم كتابة برامج رائعة.

وحظيت التغريدة بتفاعلٍ كبير في تويتر، حيث طلب منه بعض المغردين إعادة النسخة القديمة من تويتر.

تصريحات الملياردير الشهير جاءت بمثابة الرد على التقارير التي تحدثت عن استغنائه عن عدد كبير من الموظفين الحاليين، لعدم رضاه عن أدائهم.

يُذكر أنّ إيلون ماسك جمع 7.1 مليار دولار أمريكي لدعم استحواذه على تويتر، والذي تم في أبريل الماضي مقابل 44 مليار دولار أمريكي.

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