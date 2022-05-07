تعرف على ميزة دائرة تويتر Twitter Circle الجديدة المنتظرة!

يبدو أن وتيرة التطوير في منصة تويتر سوف تتسارع بعد استحواذ إيلون ماسك عليها، ومنها ميزة دائرة تويتر Twitter Circle الجديدة التي سوف نتعرف عليها في تلك المقالة.

حالياً، عندما تقوم بنشر تغريدة على حسابك على تويتر فإن هناك طريقان إما نشرها للعامة لكافة الأشخاص من المشتركين وغير المشتركين، أو نشرها فقط لنفسك دون أن يطلع عليها أحد سواك.

تويتر يود تطوير ذلك للأفضل حيث يتم اختبار خاصية جديدة تجعل من السهل توجيه تغريدة معينة لمحموعة من المتابعين فقط دون سواهم ويُطلق عليها اسم دائرة تويتر Twitter Circle، والتي إلى حد ما تشبه ميزة الأصدقاء المقربين في انستقرام Instagram Close Friends.

بشكل أكثر تحديداً سوف يتمكن كل مستخدم على تويتر من إنشاء قائمة بها 150 متابعاً قابلة للتعديل في أي وقت بالإضافة والحذف، وبعدها عند كتابة أي تغريدة سوف يتاح لك الخيار بنشر التغريدة للعامة أو لدائرة المتابعين الخاصة بك التي أنشأتها.

Some Tweets are for everyone & others are just for people you’ve picked. We’re now testing Twitter Circle, which lets you add up to 150 people who can see your Tweets when you want to share with a smaller crowd. Some of you can create your own Twitter Circle beginning today! pic.twitter.com/nLaTG8qctp — Twitter Safety (@TwitterSafety) ٣ مايو ٢٠٢٢

سيتم وضع تنويه على التغريدة عند ظهورها في الصفحة الرئيسية بأنها متاحة فقط للمتابعين داخل الدائرة، ولا يُسمح بإعادة تغريدها أو مشاركتها أو إرسالها إلى دائرة أخرى.

هذه الميزة ستكون مفيدة للغاية وخاصة لأولئك المستخدمين الذين لا يودون دوماً مشاركة تغريداتهم مع العامة وعلى المشاع بل اختصاص مجموعة محددة يكون للمستخدم الحرية في اختيار أفرادها.

حالياً يتم اختبار هذه الميزة لدى عدد محدود من المستخدمين ولا يُعرف على وجه التحديد حتى الآن متى سوف تكون متاحة للجميع.