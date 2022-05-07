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محمد إمام ينشر البوستر الرسمي لفيلم عمهم

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف الفنان المصري محمد إمام، عن البوستر الرسمي لفيلم “عمهم” الذي سيلعب دور البطولة فيه.

حيث نشر صورة البوستر على حسابه الرسمي على إنستغرام، وكشف من خلال التعليق عليه عن موعد عرض الفيلم، وأشار إلى أنّ الفيلم سيعرض في عيد الأضحى في جميع دور السينما.

وتفاعل عشاق الفنان المصري مع البوستر بشكلٍ كبير، وعبّروا عن شوقهم لمتابعة العمل الجديد.

ويتناول فيلم “عمهم” قصة ملاكم ينافس على بطولة الجمهورية للملاكمة.

وفيلم “عمهم” من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج أحمد السبكي، وبطولة كلٍ من محمد إمام، سيد رجب، هدى المفتي، آيتن عامر، محمود حافظ وغيرهم.

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قناة 218 الليبية

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