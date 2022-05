هل يُؤدي الحرمان من النوم إلى فقدان البصر؟

تؤثر قلة النوم سلبياً على الصحة العقلية والجسدية، وتعتبر مشكلة شائعة للغاية، إذ يشكو ثلث سكان الولايات المتحدة من قلة النوم، ما يعني أنهم ينامون أقل من سبع ساعات في الليلة الواحدة، وتُسبب قلة النوم العديد من المشاكل الصحية للعين، إذ قد يعاني المصاب من جفاف العين والحكة، كما قد تزيد قلة النوم المزمنة من خطر الإصابة بأمراض العين.

قرنية العين هي الغشاء الشفاف الذي يغطي العين، وهي جزء مهم لحماية العين من العوامل الخارجية والحفاظ على صحتها. وتعمل الخلايا الجذعية في القرنية على التكاثر والتجدد بشكل مستمر مما يساعد على الحفاظ على وظائف القرنية وعلاج الخدوش والجروح الصغيرة باستمرار. لذلك يجب أن تعمل الخلايا الجذعية بانتظام وبشكل مستمر للحفاظ على صحة القرنية، وأي اضطراب يصيب الخلايا الجذعية وتكاثرها قد يسبب تدهور الرؤية وازدياد خطر الإصابة بأمراض العين.

نشرت دراسة في مجلة تقارير الخلايا الجذعية أجراها بعض العلماء والباحثون من جامعة شيامن في الصين وجامعة هارفارد الطبية في الولايات المتحدة، قاموا أثناءها بتقييم تأثير قلة النوم على الخلايا الجذعية لقرنية العين. بينت الدراسة على الفئران، أن قلة النوم لفترة قصيرة تسبب زيادة انقسام الخلايا الجذعية، كما أنها تغير تركيب الغشاء الدمعي الرقيق الذي يحمي العين، وتقلل مستويات مضادات الأكسدة فيه.

بينت هذه الدراسة أيضاً أن قلة النوم المزمنة قد تسبب أضراراً خطيرة للقرنية، فقد تترقق القرنية مع الوقت وتتجعد، كما قد تفقد شفافيتها. بالإضافة إلى أن قلة النوم المزمنة قد تسبب تناقص عدد الخلايا الجذعية في قرنية العين، أي أن التحفيز المستمر لفترات طويلة لهذه الخلايا قد يسبب إرهاقها وخسارتها في النهاية. وقد توصلت الدراسة إلى أن قلة النوم المزمنة قد تؤدي إلى فقدان البصر. لكن هذا الموضوع بحاجة للمزيد من الدراسات لتأكيد هذه النتيجة.

