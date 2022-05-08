اكتشاف أول إصابة بجدري القرود في بريطانيا

قالت وكالة الأمن الصحي البريطانية في بيانٍ نشرته على الإنترنت، إنّها رصدت أول حالة إصابة بجدري القرود في البلاد.

وأشارت إلى أنّ الشخص المصاب عاد من نيجريا مؤخراً، ورجحت إصابته بالمرض النادر الذي لا لقاح له قبل عودته إلى بريطانيا.

وأكدت تلقي المريض العناية اللازمة في وحدة الأمراض المعدية في مؤسسة “جاي أند توماس”، التابعة للهيئة الوطنية للحصة البريطانية في لندن.

وقالت الوكالة إنّها تعمل على التواصل مع جميع الأشخاص الذين خالطوا الشخص المصاب، الذي لم تكشف هويته كإجراء احترازي لمنع انتشار العدوى.

وأوضحت أنّ جدري القرود عدوى فيروسية لا تنتقل للبشر في العادة، وفي حال وصولها للإنسان تكون أعراضها بسيطة وتزول من تلقاء نفسها خلال عدّة أسابيع.

من جهةٍ أخرى تُعرّف منظمة الصحة العالمية جدري القرود بمرض نادر لا لقاح له ينتشر في مناطق النائية من وسط وغرب أفريقيا، وتحديداً بالقرب من الغابات الاستوائية الماطرة.

يُذكر أنّ هذا المرض ينتقل إلى البشر من طائفة متنوعة من الحيوانات البرية، لكنّ انتقاله من الإنسان إلى الإنسان يكون محدوداً للغاية.

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