هواتف Oppo التالية ستحصل على تحديث أندرويد 12 خلال شهر مايو!

في حين أننا على مقربة من أن نشهد على إطلاق أندرويد 13 بشكل رسمي إلا أنه لا يزال هناك العديد من هواتف الأندرويد التي لم تتلقى نظام أندرويد 12 بعد وخاصة هواتف الفئة المتوسطة والاقتصادية.
شركة أوبو – Oppo هي واحدة من أبرز الشركات الصينية التي تشارك قائمة هواتفها الذكية التي ستتلقى التحديثات الجديدة بشكل رسمي.
ومع بداية الشهر الجديد، قررت الشركة أن تشارك قائمة هواتفها الذكية التي سوف تتلقى تحديث أندرويد 13 خلال مايو وسوف نستعرض لكم الآن قائمة الهواتف التي ستتلقى أندرويد 12 التجريبي أو الإصدار النهائي خلال الشهر.
بناءً على تقرير أوبو الرسمي، فإن هناك 26 هاتف من المقرر أن يحصل على الإصدار النهائي والمستقر من أندرويد 12 على شاكلة واجهة ColorOS 12 في شهر مايو.
من بين هذه الهواتف ستحصل 9 فقط على الإصدار التجريبي، في حين أن السبعة عشرة الهاتف المتبقية سوف يحصلون على الإصدار النهائي والمستقر من التحديث.
أبرز الهواتف الذكية التي جاءت في القائمة مثل Oppo Reno 10x Zoom و Oppo Reno Ace و Oppo Reno 7 Pro 5G و Oppo F19. دعونا نلقي نظرة فاحصة على قائمة الهواتف بالتفصيل:
الجدول الزمني لقائمة هواتف أوبو التي ستحصل على أندرويد 12 خلال شهر مايو:
ابتداءً من يوم 16 مايو:
- Oppo A36
- Oppo A76
ابتداءً من يوم 17 مايو
- Oppo Reno 10x Zoom
- Oppo Reno FC Barcelona Edition
- Oppo Reno Ace
- Oppo Reno Ace Gundam Edition
ابتداءً من يوم 18 مايو
- Oppo K9s 5G
- Oppo K9x 5G
- Oppo Reno 7 5G
ابتداءً من 10 مايو
- Oppo Reno 7 Pro 5G
- Oppo Reno 7 Pro 5G League of Legends Limited Edition
- Oppo Reno 7 SE
ابتداءً من 19 مايو
- Oppo K7x
ابتداءً من 24 مايو
- Oppo Reno 3 5G
- Oppo F19
- Oppo F19s
- Oppo A74
- Oppo A95
ابتداءً من 26 مايو
- Oppo A73
- Oppo F17
- Oppo Reno 3 Pro
- Oppo Reno 3
ابتداءً من 30 مايو
- Oppo A53 5G
- Oppo A53
- Oppo Find X2 Neo
- Oppo Find X2 Lite
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