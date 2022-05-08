هواتف Oppo التالية ستحصل على تحديث أندرويد 12 خلال شهر مايو!

في حين أننا على مقربة من أن نشهد على إطلاق أندرويد 13 بشكل رسمي إلا أنه لا يزال هناك العديد من هواتف الأندرويد التي لم تتلقى نظام أندرويد 12 بعد وخاصة هواتف الفئة المتوسطة والاقتصادية.

شركة أوبو – Oppo هي واحدة من أبرز الشركات الصينية التي تشارك قائمة هواتفها الذكية التي ستتلقى التحديثات الجديدة بشكل رسمي.

ومع بداية الشهر الجديد، قررت الشركة أن تشارك قائمة هواتفها الذكية التي سوف تتلقى تحديث أندرويد 13 خلال مايو وسوف نستعرض لكم الآن قائمة الهواتف التي ستتلقى أندرويد 12 التجريبي أو الإصدار النهائي خلال الشهر.

بناءً على تقرير أوبو الرسمي، فإن هناك 26 هاتف من المقرر أن يحصل على الإصدار النهائي والمستقر من أندرويد 12 على شاكلة واجهة ColorOS 12 في شهر مايو.

من بين هذه الهواتف ستحصل 9 فقط على الإصدار التجريبي، في حين أن السبعة عشرة الهاتف المتبقية سوف يحصلون على الإصدار النهائي والمستقر من التحديث.

أبرز الهواتف الذكية التي جاءت في القائمة مثل Oppo Reno 10x Zoom و Oppo Reno Ace و Oppo Reno 7 Pro 5G و Oppo F19. دعونا نلقي نظرة فاحصة على قائمة الهواتف بالتفصيل:

الجدول الزمني لقائمة هواتف أوبو التي ستحصل على أندرويد 12 خلال شهر مايو:

ابتداءً من يوم 16 مايو:

Oppo A36

Oppo A76

ابتداءً من يوم 17 مايو

Oppo Reno 10x Zoom

Oppo Reno FC Barcelona Edition

Oppo Reno Ace

Oppo Reno Ace Gundam Edition

ابتداءً من يوم 18 مايو

Oppo K9s 5G

Oppo K9x 5G

Oppo Reno 7 5G

ابتداءً من 10 مايو

Oppo Reno 7 Pro 5G

Oppo Reno 7 Pro 5G League of Legends Limited Edition

Oppo Reno 7 SE

ابتداءً من 19 مايو

Oppo K7x

ابتداءً من 24 مايو

Oppo Reno 3 5G

Oppo F19

Oppo F19s

Oppo A74

Oppo A95

ابتداءً من 26 مايو

Oppo A73

Oppo F17

Oppo Reno 3 Pro

Oppo Reno 3

ابتداءً من 30 مايو