3 أجهزة قديمة لا تزال ابل تبيعها في 2022 – لا تشتريها!

نحن الآن في عام 2022 ولا تزال ابل لديها بعض الأجهزة التي تُباع في السوق رغم مرور سنوات على إطلاقها أو إطلاق إصدارات أحدث منها، وفي هذا المقال سوف نلقي الضوء على 3 أجهزة منها.

الجيل الثالث من ساعة ابل

تم إطلاق الجيل الثالث من ساعة ابل نهاية عام 2017 وبعدها أطلقت ابل 5 إصدارات مختلفة من الساعة رغم ذلك لا تزال ابل تنتجها وتبيعا في الأسواق المختلفة.

السبب في ذلك، توفير خيار رخيص من ساعة ابل للمستهلكين وخاصةً أن سعر الجيل الثالث Apple Watch Series 3 هو 200 دولار أمريكي فقط كأرخص خيار لساعة جديدة يمكن شراؤها.

رغم ذلك، قد لا تكون تجربة الاستخدام هي الأفضل لأن المعالج قديم نسبياً والسعة الداخلية محدودة فضلاً عن غيارب مزايا مهمة مثل الشاشة الدائمة Always On Display وكذلك رسم القلب ECG والتصميم القديم نسبياً مع الحواف السميكة للشاشة.

صحيح أن الساعة سوف تؤدي كافة الوظائف الأساسية المطلوبة خاصةً وأنها تعمل بآخر نظام تشغيل متوفر للساعة الآن watchOS 8 لكن إن كنت عازماً على الشراء فننصح بشراء إصدارات أحدث كساعة Apple Watch SE المتاحة مؤخراً بسعر 400 دولار أمريكي أو أي إصدار أحدث.

الايبود تاتش!

أحد المنتجات الكلاسيكية لآبل لا يزال موجوداً في الأسواق حتى الآن! يتيح الايبود تاتش الاستماع للموسيقى ومشاهدة مقاطع الفيديو وتصفح الإنترنت وتثبيت التطبيقات والألعاب المختلفة لكنه لا يدعم إضافة شريحة اتصال.

نسخة 128 جيجابايت من الايبود تاتش تُباع بسعر 300 دولار أمريكي مع شاشة بقياس 4 إنش ومعالج A10 – الموجود في ايفون 7 – وبطارية متواضعة الأداء وغياب خاصية التعرف على الأصابع Touch ID.

لعل البديل الأفضل والأقرب للايبود تاتش حالياً هو هاتف ايفون SE الذي يباع بأسعار مقاربة لكن مع مزايا وتحسينات أفضل كثيراً، وإذا كنت تود شراؤه للأطفال فأجهزة الايباد مخفضة الثمن والتي تبدأ من 300$ خيار منطقي أكثر.

جهاز Apple TV HD

جهاز ابل TV HD يُعتبر الجيل الرابع من تلفاز ابل وقد تم إطلاقه مثل الجيل الثالث من ساعة ابل عام 2017 و لا يزال يباع بسعر 150 دولاراً أمريكياً.

بالطبع هناك إصدارات أفضل لاحقة من نفس الجهاز وهو جهاز Apple TV 4K الذي يأتي بمواصفات أقوى وجودة بث أعلى وفارق السعر ليس كبيراً إذ يُباع الأخير بسعر يتراوح بين 170 إلى 200 دولار أمريكي.

هدف هذه المقالة هو التنويه إلى وجود بعض الأجهزة قديمة الإصدار من ابل والتي قد تجذبك لسعرها الأرخص نسبياً لكنك قد تتفاجأ بتجربة استخدام لا ترقى لتوقعاتك أو إنهاء الدعم الرسمي له في وقت قريب علماً بتوفر خيارات أخرى أفضل من ابل نفسها.