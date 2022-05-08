منوعات

كوالكوم تؤجل إطلاق معالج Snapdragon 8 gen1

تم النشر منذُ 37 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أشارت مجموعة من التقارير الواردة من الصين، إلى تأجيل شركة كوالكوم طرح معالجها الجديد Snapdragon 8 Gen1 إلى نهاية العام الجاري.

وبررت السبب بانتشار كورونا في الصين، وما فرضه من إغلاقات في عدّة مدن صينية، بالإضافة إلى إجراءات الصين المتشددة من أجل السيطرة على الوباء.

وقالت إنّ هذه الأمور ستؤثر على إنتاج الرقاقات الجديدة، وهذا ما دفع الشركة إلى تأجيل طرحها من مايو الجاري إلى نهاية العام 2022.

وكانت تقارير قد أكدت نية كوالكوم تزويد هاتف Motorola Edge 30، بأول رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen1 تصنعها.

يُذكر أنّ معالج Snapdragon 8 Gen1 سيأتي بترقية للإصدار الرئيسي من كوالكوم، وبعملية تصنيع TSMC، وبدقة تصنيع 4 نانو متر، كما سيزود بتحسينات في كرت الشاشة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك