كوالكوم تؤجل إطلاق معالج Snapdragon 8 gen1

أشارت مجموعة من التقارير الواردة من الصين، إلى تأجيل شركة كوالكوم طرح معالجها الجديد Snapdragon 8 Gen1 إلى نهاية العام الجاري.

وبررت السبب بانتشار كورونا في الصين، وما فرضه من إغلاقات في عدّة مدن صينية، بالإضافة إلى إجراءات الصين المتشددة من أجل السيطرة على الوباء.

وقالت إنّ هذه الأمور ستؤثر على إنتاج الرقاقات الجديدة، وهذا ما دفع الشركة إلى تأجيل طرحها من مايو الجاري إلى نهاية العام 2022.

وكانت تقارير قد أكدت نية كوالكوم تزويد هاتف Motorola Edge 30، بأول رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen1 تصنعها.

يُذكر أنّ معالج Snapdragon 8 Gen1 سيأتي بترقية للإصدار الرئيسي من كوالكوم، وبعملية تصنيع TSMC، وبدقة تصنيع 4 نانو متر، كما سيزود بتحسينات في كرت الشاشة.

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