دراسة: نقص النوم يمنع القرنية من إصلاح نفسها

أظهرت دراسة جديدة قام بها باحثون من أمريكا والصين تأثير قلة النوم على القرنية، وقال الباحثون إنّ قلة النوم تُفقد قدرة القرنية على إصلاح نفسها، وتؤدي إلى حدوث جفاف في العين.

وبرر الباحثون الأمر بتأثير نقص النوم على الخلايا الجذعية في القرنية، وسطح الغشاء المطاطي، وقالوا إنّ هذا الأمر يحدث كلما نقصت فترة النوم عن 7 ساعات في اليوم.

وأشار الباحثون إلى أنّ نقص النوم يؤدي أيضاً إلى في خشونة سطح العين، وقالوا إنّهم لاحظوا تغيرات كيميائية وخلوية في سطح العين تحدث نتيجة نقص النوم.

يُذكر أنّ النوم لأقل من 7 ساعات يومياً يؤدي إلى تأثيرات جانبية كثيرة تتضمن التمثيل الغذائي، الذاكرة، الصحة النفسية، والأعصاب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية