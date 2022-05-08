كاظم الساهر يتألق بحفله الفني في السعودية

أقام الفنان العراقي كاظم الساهر في 7 مايو الجاري، حفلاً فنياً على مسرح أبوبكر سالم في العاصمة السعودية الرياض من تنظيم شركة بنش مارك.

وشهد الحفل حضور جمهور كبير من عشاق القيصر، الذين تفاعلوا بشكلٍ كبير الأغاني القديمة والجديدة التي غناها كاظم في الحفل.

وعبّر قيصر الأغنية العربية عن سعادته بطلبات الجمهور، وقال إنّ الشباب الصغار يطلبون القصائد الصعبة، وأكد أنّ هذا الأمر يُدخل السعادة إلى قلبه لوصول هذه القصائد إلى البسطاء والمثقفين.

يُذكر أنّ كاظم الساهر ألغى مؤخراً جولته الأمريكية بعد إحياء حفلتين فيها من أصل 8، بسبب وفاة عروبة الساهر زوجته السابقة ووالدة ابنيه عمر ووسام.

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