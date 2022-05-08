أكبر ألماسة بيضاء تعرض للبيع بمزاد علني

أعلنت دار كريستيز للمزادات، عن عرضها أكبر ألماسة بيضاء في العالم للبيع في مزادٍ علني.

وقال المسؤولون عن الدار إنّ الألماسة التي تُعرف باسم “الصخرة” والتي تشبه في شكلها الكمثرى، وفي حجمها كرة الغولوف ستباع بحوالي 30 مليون دولار أمريكي.

ويبلغ وزن الألماسة التي تعد أكبر ألماسة بيضاء في العالم 228.31 قيراط، وتم استخراجها من جنوب أفريقيا.

وأشار المسؤولون عن الدار إلى أنّ المزاد سيضم بيع جوهرة صفراء اللون بوزن 205.07 قيراط على شكل وسادة، وقالوا إنّ جزءاً من عائدات المزاد سيذهب إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف.

يُذكر أنّ الرقم القياسي السابق لأكبر ألماسة بيضاء كان لألماسة تزن 163.41 قيراط، وتم بيعها في العام 2017 بمزادٍ علني.

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