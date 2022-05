وزارة النفط والغاز تؤكد خلو البنزين ملوثات أو مياه مضافة

قالت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية إنّ المؤسسة الوطنية للنفط، وشركة البريقة اتخذتا إجراءات في غاية الدقة لمتابعة ما يتداول عن الوقود المغشوش.

وذكرت الوزارة أنّ شركة البريقة اخذت عينات عشوائية من المحطات وبكافة المواقع، كونها الشركة المسؤولة عن استلام وتوزع المحروقات على المستودعات ثم إلى المحطات.

ونقل المكتب الإعلامي للوزارة عن الشركة تأكيدها خلو هذه العينات تماما من أي ملوثات أو مياه مضافة، وأنّ هذه العينات عند فحصها كانت وفق المواصفات الليبية المعتمدة ومستمرة الشركة في ذلك.

ودعت الوزارة الجميع إلى تحري الدقة وانتظار نتائج تحقيقات من النائب العام في هذا الخصوص واتباع الإجراءات المنصوص عنها في التشريعات النافذة في مثل هذه الحالات.

