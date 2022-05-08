سناب شات تستبدل عصا السيلفي بكاميرا طائرة

كشفت شركة سناب شات عن خاصية جديدة تساعد المستخدمين على أخذ صور السيلفي، باستخدام كاميرا طائرة عوضاً عن عصا السيلفي.

وأكدت الشركة اختبارها هذه الميزة، والتي تقوم على وضع كاميرا صغيرة في طائرة صغيرة تقوم بالدوران حول المستخدم، والتقاط الصور التي يريدها، ثم تحط على راحة يده.

وقال الرئيس المنفذ لسناب شات إيفان شبيجل، إنّ الشركة تسعى من خلال هذه الميزة لجعل عصا السيلفي من الماضي، ولمنافسة منصات التواصل الاجتماعي الأخرى كتيك توك وإنستغرام.

وأشار إلى أنّ الشركة طورت كاميرا بالغة الصغر خاصة بسناب شات، وقادرة على العمل مع العديد من برامج الطيران بشكلٍ مسبق.

يُذكر أنّ سناب شات ستوفر هذه الكاميرا بسعر 229 دولاراً أمريكياً، وستطلقها في أمريكا وفرنسا حالياً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية