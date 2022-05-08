شركة تقدم مزايا عديدة لموظفيها لمنعهم من الاستقالة

قامت شركة استثمارية أمريكية تدعى Toggle، بتقديم العديد من المزايا لموظفيها لمنعهم من تقديم استقالتهم.

حيث أقدمت الشركة المختصة في مجال الاستثمار في الذكاء الاصطناعي على تقديم 2000 دولار أمريكي، أو أسهم بقيمة 10 آلاف دولار للموظفين، لحثهم على الاستمرار في العمل في حال أخذوا ما يعادل أسبوعين من الإجازة.

قرارات الشركة الأمريكية جاءت بعد ارتفاع معدل الاستقالات فيها، وقالت إنها تسعى من خلال هذه القرارات لوضع حد لنزيف الموظفين.

وكانت الشركة قد قدمت في فبراير الماضي إجازة مدفوعة الأجر غير محدودة، وأشارت إلى أنّ الموظفين سيحصلون على المكافأة خلال الأسبوعين الأولين من الإجازة فقط.

وستوزع المكافأة على 1000 دولار أو أسهم بقيمة 5000 آلاف في الأسبوع الأول، ومثلها في الأسبوع الثاني.

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