فيلم واحد تاني لأحمد حلمي سيعرض في مهرجان روتردام

أعلن روش عبد الفتاح المدير الفني لمهرجان روتردام للسينما العربية عن عرض فيلم “واحد تاني” في ختام الدورة المقبلة للمهرجان والتي ستقام في يونيو القادم.

وقال روش عبد الفتاح إنّ الدورة القادمة للمهرجان ستركز الضوء على قضايا المياه، وستعرض مجموعة من الأفلام التي تتناول قضايا المياه بالإضافة إلى الأفلام العادية.

وأشار مدير المهرجان إلى أنّ السينما المصرية ستكون حاضرة بقوة خلال الدورة القادمة، وستعرض مجموعة من الأفلام المصرية التي حققت نجاحاً كبيراً.

يذكر أنّ فيلم “واحد تاني” حقق نجاحاً كبيراً وإيرادات عالية في شباك التذاكر منذ طرحه في عطلة العيد.

وفيلم “واحد تاني” من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وبطولة كل من حمد حلمي، أحمد مالك، نور إيهاب، سيد رجب، عمرو عبد الجليل وغيرهم من الفنانين.

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