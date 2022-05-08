نسرين أمين تروج لفيلم 13 يوم

شوقت الفنانة نسرين أمين متابعيها لفيلمها الجديد “13 يوم” من خلال نشرها الفيديو الترويجي له على حسابها الرسمي في إنستغرام.

وتميز الإعلان الذي استمر لمدة 12 ثانية بالتشويق والغموض، حيث ظهر في بداية الإعلان ظل يد يتحرك ببطء على باب مغلق، قبل أن يفتح الباب بشكلٍ جزئي، وتظهر يد أخرى وجزء من وجه إحدى الشخصيات.

ويعد فيلم “13 يوم” أول فيلم رعب مصري بتقنية ثلاثية الأبعاد، وكان عرضه قد تأجل مرات عديدة رغم الانتهاء من تصويره قبل حوالي العامين.

يذكر أنّ فيلم “13 يوم” من تأليف وإخراج وائل عبد الله، وبطولة دينا الشربيني، أحمد داوود، نسرين أمين، شريف منير، محمد ثروت، محمود عبد الغني، مجدي كامل، نهال عنبر، محمد الصاوي، نهى عابدين وغيرهم.

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