تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – باقة من التطبيقات المختارة تلائم احتياجات الجميع!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق بطاقات الأذكار

يشمل أذكار المسلم في اليوم والليلة من القرآن والسنة يتم عرضها على شكل بطاقات تفاعلية يستطيع المستخدم التنقل بينها بكل سهولة مع إمكانية إختيار خاصية الوضع الليلي والاستماع للأذكار والتحكم بحجم الخط، يعمل على الايفون والايباد.

السعر : مجاني

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تطبيق Blur background لتشويش الخلفية

إذا كنت تمتلك هاتف ايفون بكاميرا واحدة ولا يدعم ميزة Portrait Mode أو تشويش الخلفية فهذا التطبيق سوف يقوم بفعل ذلك استناداً على الذكاء الاصطناعي AI للحصول على نتائج مبهرة.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Weavit لتسجيل الأفكار

هو تطبيق مميز بواجهة استخدام جذابة يساعدك على تدوين ما يدور في ذهنك من أفكار لترتيبها وربطها معاً والرجوع إليها والبحث عنها لاحقاً وأيضاً إضافة الصور والروابط وغيرها.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

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تطبيق WidgetCat – ويدجت مميزة!

تطبيق يتيح لك العديد من الويدجت المميزة التي يزيد عددها عن 42 ويدجت مختلف بتصميمات مختلفة تدعم الوضع النهاري والليلي منها ويدجت الوقت والتاريخ والطقس والملاحظات وغيرها.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Emojical – تقويم مميز

هو عبارة عن أجندة أو تقويم بتصميم بسيط معتمد على الوجوه التعبيرية والملصقات لأولئك الذين يبحثون عن البساطة بعيداً عن الخيارات الكثيرة والمعقدة مع إمكانية تتبع أهدافك الأسبوعية والشهرية.

السعر : مجاني

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تطبيق Reams – قاريء الأخبار

تطبيق مميز ومهم للغاية يتيح لك قراءة الأخبار من خلال خدمة RSS ليس عليك زيارة المواقع المختلفة عبر المتصفح والتنقل بينها فهذا التطبيق سوف يقوم بتجميع كافة الأخبار والمقالات الجديدة لك لقراءتها وترتيبها والاحتفاظ بها في مفضلتك وغير ذلك.

السعر : مجاني