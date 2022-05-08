تطبيقات الأسبوع للاندرويد – باقة مميزة من أجدد التطبيقات العملية التي تستحق التجربة!

أهلاً ومرحباً بكم من جديد. أسرة تحرير موقع أخبار التطبيقات ترحب بكم وتتمنى لكم عاماً سعيداً. بعد فترة انقطاع دامت 30 يوماً على مدار شهر رمضان، عدنا لكم مرة أخرى مع مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد التي تنتظرونها بفارغ الصبر كل أسبوع للتعرف على أجدد التطبيقات المفيدة والعملية والمميزة التي تم إضافتها حديثاً على متجر جوجل بلاي والتي ستساعدكم بالتأكيد على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هواتفكم الأندرويد.

اليوم لدينا باقة مميزة من أجدد التطبيقات اخترناها لكم بعناية شديدة والتي تستحق أن تتواجد على هواتفكم الأندرويد على أمل أن تنال إعجابكم. إذن، ما الذي ننتظره؟ فقط قوموا بتحميل هذه التطبيقات فوراً وسارعوا بتجربتها وأخبرونا آراءكم في قسم التعليقات ما هي أفضل وأهم التطبيقات التي وجدتم أنكم كنتم في أمس الحاجة إليها.

Power Doctor

لحسن الحظ أن معظم هواتف الأندرويد أصبحت تحتوي بالفعل على تطبيق خاص بالبطارية والذي من شأنه أن يقدم للمستخدم كافة المعلومات التي يود معرفتها حول حالة البطارية وفترة التشغيل المتبقية فضلاً عن إمكانية توفير الطاقة. المشكلة كلها أن هذه التطبيقات الافتراضية ليست احترافية بنفس الشكل الذي يأتي عليه تطبيق Power Doctor. أيضاً هناك بعض الهواتف الذكية التي لا تحتوي على أي شكل من أشكال تطبيقات البطارية المخصصة ولهذا السبب أنتم في حاجة لتجربة تطبيق “طبيب البطارية”.

يقدم هذا التطبيق معلومات الشحن في الوقت الفعلي ودرجة حرارة البطارية ويتنبأ بالوقت المتبقي من سعة الشحن والكثير غير ذلك. سيساعدك هذا التطبيق بشكل كبير في معرفة التطبيقات والخدمات التي تستهلك البطارية بدون مبرر وبالتالي سيكون مساعد أساسي لك في توفير الطاقة والحصول على زمن تشغيل أطول لسعة الشحن.

السعر : مجاني

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Junk Cleaner

صدقني لو قلت لك أن هناك بالفعل العديد من الملفات الغير مرغوب فيها المتواجدة على هاتفك والتي تلتهم الكثير من مساحة الذاكرة دون أي مبرر. والآن، ما هو رأيك أن تتخلص من هذه الملفات بطريقة احترافية ودون أن تقوم بحذف أي ملفات هامة تريد الاحتفاظ بها. إذا كانت إجابتك بنعم فقل مرحباً لتطبيق Junk Cleaner المجاني الذي سيساعدكم على التخلص من جميع الملفات الغير مرغوب فيها باحترافية.

التطبيق مجاني ولكنه يحتوي على بعض الإعلانات ولكنها ليست مزعجة ولن تتسبب في تشويه التجربة العملية للتطبيق. بجانب التخلص من الملفات الغير مرغوب فيها سيكون مثالي لتعزيز أداء الهاتف وتسريعه وتحسين كيفية استهلاك البطارية ويحتوي على ميزة مدمجة تخبركم متى يتم استخدام الكاميرا ويعزز من سرعة اتصال الإنترنت.

السعر : مجاني

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Funbox

Funbox بمعنى “صندوق المرح” وهو بالفعل اسم على مسمى. هذا التطبيق يحتوي على مجموعة من الألعاب الخفيفة المُسلية للغاية ولكن في الحقيقة الغرض الوحيد والأساسي من هذا التطبيق ليس اللعب فحسب وإنما الهدف الأساسي منه الدردشة مع اللاعبين والتعرف على لاعبين من جميع أنحاء العالم وتكوين صداقات جديدة معهم.

بالنسبي لي شخصياً أجد أن لعبة تحدي رمي السكاكين هي أفضل لعبة ولكن هناك العديد من ألعاب البطاقات المدمجة في التطبيق والتي يمكنكم الاستمتاع بها أيضاً.

السعر : مجاني

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Music Video Maker

من عنوانه ستعرفون وظيفته، صانع فيديو وموسيقى. هذا هو تطبيق يساعدكم على صناعة مقاطع فيديو تصويرية من خلال الصور والموسيقى التي تمتلكونها على ذاكرة الهاتف. بهذا التطبيق ستكون قادراً على صناعة العديد من مقاطع الفيديو المميزة وكأنك تتعامل مع برنامج محرر فيديو احترافي.

السعر : مجاني

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iScanner

العديد من هواتف الأندرويد أصبحت تحتوي بالفعل على ماسح مدمج لرموز الاستجابة السريعة، ولكن للأسف هي ليست بنفس دقة تطبيق iScanner الجديد.

هذا التطبيق قادر على مسح الكتب والمنتجات والمواقع وجهات الاتصال وشبكة الواي فاي والنصوص والبُرد الإلكترونية والهواتف والعديد من الأشياء الأخرى وهذا من أجل مساعدتك على تقييم ومقارنة أسعار المنتجات عبر الإنترنت للحصول على تلك المعلومات بشكل سريع وبسيط.

السعر : مجاني

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والبحث عن الزواج!

لماذا نأتي لكم بتطبيق دردشاتي ضمن مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد تتساءل؟ هذا لأنه من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات.

من مميزات التطبيق أيضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل. التطبيق يتميز أيضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور أو معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجاني

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DramaLive

تطبيق DramaLive يساعدك على بث أنواع مختلفة من المحتوى المرئي على شاشة واحدة فقط. ولكنه يحتوي على العديد من القنوات الرائعة وهو مجاني تماماً وخالي من الإعلانات. فإذا كنت تريد متابعة أي من مباريات الدوري الإنجليزي أو الإسباني أو أي من الدوريات الأخرى فستجد أن الأمر بسيط جداً من خلال هذا التطبيق.

ببساطة شديدة يمكنك مشاهدة أي شيء وقتما تشاء والأفضل من ذلك أنه يمكنك اختيار جودة بث المحتوى. باختصار شديد تطبيق احترافي ومثالي لمتابعة المحتوى الذي لا يمكنك مشاهدة على شاشة التلفاز إلا باشتراكات مدفوعة.

السعر : مجاني

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Magnifier Flashlight

تطبيق Magnifier Flashlight جيد جداً ولكن الجانب السلبي الوحيد فيه أنه يحتوي على كم غزير من الإعلانات المزعجة. الوظيفة الرائعة التي يقدمها هذا التطبيق هي قدرته على تكبير أي شيء من خلال كاميرا الهاتف وبمعدل 1x وحتى 100x أو يمكنه إنارة مصباح الفلاش من أجلك أو القدرة على التقاط صورة. تطبيق بسيط وعملي ولكن يالها من كمية إعلانات ستكون مُضطر على التعامل معها.

السعر : مجاني

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Knight Star

تطبيق Knight Star هو عبارة عن إحدى خدمات الشبكة الخاصة الافتراضية الجديدة على متجر جوجل بلاي. بالطبع هو لن يكون بنفس جودة وسرعة تطبيقات الشبكة الافتراضية الرائدة مثل ExpressVPN أو CyberGhost أو NordVPN ولكنه كافي للمستخدمين الذين يضعون خصوصياتهم وخصوصية نشاطهم على الإنترنت على رأس أولوياتهم دون أن يكونوا مُضطرين على دفع أي شيء في المقابل.

السعر : مجاني

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Salem

في الختام لدينا تطبيق Salem لأطفالكم الصغار. تطبيق “سليم” سيعلم أطفالكم على نطق الحروف العربية بطريقة صحيحة وحتى الوصول إلى كيفية قراءة آيات سورة الفاتحة.

التطبيق يحتوي على قصة شيقة تجذب انتباه الأطفال وتنتقل بهم من مستوى إلى مستوى بطريقة بسيطة ومسلية لمساعدتهم على التعلم بسهولة ولكي لا يشعرون بالملل.

السعر : مجاني