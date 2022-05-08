المكتبة (49)

نُخصص هذه المساحة الأسبوعية كل يوم أحد، للحديث عن العلاقة بين المبدع وكتبه، والقراءة، والموسيقى.

نور طلال نصرة: كاتبة ومترجمة سورية، مواليد دمشق 1987. وحاصلة على إجازة في الترجمة من جامعة تشرين، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قسم اللغة الإنكليزية، محررة القسم الإنكليزي في موقع أضواء المدينة للشّعر ودراسته.

ـ نشرت سابقاً العديد من المقالات والنصوص في الصحف والمجلات العربية (الشارقة الثقافية- مجلة روافد- الإمارات الثقافية- مجلة أفكار الأردنية- الجسرة التشكيلي- رواق ميسلون).

ـ ترجمت لها عدّة قصائد إلى لغات، ومنها: الإنكليزية، الرومانية، الإسبانية والصينية. ونشرت في عدة مواقع ومجلات عالمية.

الأعمال الأدبية:

ـ حاصلة على جائزة المرتبة الأولى في مسابقة الكلمة الشّعرية الأولى من دار دلمون الجديدة في دمشق عام 2017 ،عن مجموعتها الشعرية الأولى “جدران عازلة للصوت”.

ـ مجموعتها الشّعرية الثانية بعنوان “خريف يفتح فمه” صادرة عن دار الدراويش في ألمانيا عام 2021.

الأعمال المشتركة:

ـ مشاركة بقصة “ساعة في دمشق” ضمن عدة قصص لمجموعة من الكتّاب العرب في كتاب حمل عنوان “شهود من أهلها/ أحاديث الجائحة” وصدر الكتاب عن دار ناشرون وموزعون في الأردن عام 2020.

ـ مشاركة بنص نثري بعنوان “زمن الأحلام المتلاشية” مع مجموعة من الكتّاب السوريين في كتاب بحمل عنوان “سماء مربّعة” وصدر عن دار دلمون في دمشق عام 2021.

الترجمات:

– ترجمة رواية ” مذكرات براس كوباس بعد الموت” للكاتب ماتشادو دي أسيس عن دار الجيدة في الأردن.

– ترجمة رواية” سيدة تائهة” للكاتبة ويلا كاثر عن دار الأهلية في الأردن عام 2020.

_ ترجمة كتاب ” الأدب الإيطالي” للكاتبين بيتر هينسوورث وديفيد روبي، صدر عن مشروع “كلمة” في مركز أبو ظبي للغة العربية، والكتاب من سلسلة مقدمات موجزة الصادرة عن مطبعة أكسفورد.

-ترجمة رواية “منزل البروفيسور” للكاتبة ويلا كاثر، قيد الطباعة عن دار الأهلية/ الأردن.

– ترجمة رواية “القلعة الزرقاء” للكاتبة لوسي مونتغمري، قيد الطباعة عن دار فواصل في اللاذقية/سوريا.

ـ ما الذي جاء بك إلى عالم الكتابة؟

ـ أظن أن مكتبة والدي في طفولتي هي ما جعلت الكتاب صديقاً باكراً. بدأت قراءة الروايات باكراً وقرأت في عمر العاشرة مجلدات تاريخ الأدب العربي لحنّا الفاخوري، وبدأت تتوضّح موهبتي منذ ذلك الوقت، وشعرت أن الكتابة هي عالمي الحقيقي.

ـ ما الكتاب الأكثر تأثيراً في حياتك؟

ـ لا يوجد كتاب محدد، فهناك كتب كثيرة لم أقرأها بعد. لكن يمكنني القول إنه ثمة كتب أبكتني وكتب جعلتني أتخطى هواجساً وعقبات كثيرة، وكتب جعلتني أرى نفسي داخلها.

-أول كتاب قرأته؟

ـ لا أذكر بالضبط، لكن أعتقد “الأجنحة المتكسرة” لجبران خليل جبران.

-الكتاب الذي تقرئينه الآن؟

ـ رواية “خمر مؤنث” للروائية السورية عتاب شبيب.

_الموسيقى المفضلة لديك؟

ـ الموسيقى الكلاسيكية. لكن أثناء الترجمة أغلب الأحيان أفضل الصمت التام.

_علاقتك بمؤلفاتك؟

_علاقة خجولة لحد الآن.

_هل ستغير الكتابة العالم؟

_للكتابة تأثير وحضور مهم، لكن التغيير بمعناه الحقيقي أظنه في مكان آخر.

_ماذا تحتوي مكتبتك؟

_ بعض الروايات التي لم أقرأها.

_ما الذي يشغلك اليوم؟

_ترجمة عمل قادم، أعمل عليه حالياً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية