ماسك يؤكد العمل على مضاعفة مستخدمي تويتر خلال الأعوام الست القادمة

أكد الملياردير الأميركي إيلون ماسك نيته بالعمل على زيادة عدد مستخدمي تويتر شهريًا من 217 مليون مستخدم في نهاية عام 2021 إلى ما يقرب من 600 مليون في عام 2025 ومن ثم 931 مليون مستخدم بحلول عام 2028.

وأضاف ماسك أيضاً عن وجود خطة لإدارته للحصول على 104 ملايين مشترك مدفوع مقابل خدمة يشار إليها فقط باسم “X” دون أي إيضاح عن نوعية X ، مع وجود تسريبات بأنها ستكون خدمة لاستعمال خدمة تويتر دون إعلانات.

وكان ماسك قد استحوذ على الموقع الشهير الشهر الماضي مقابل 44 مليار دولار في صفقة وصفت بالأضخم لهذا العام في قطاع التكنولوجيا.

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