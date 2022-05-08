منوعات

ماسك يؤكد العمل على مضاعفة مستخدمي تويتر خلال الأعوام الست القادمة

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد الملياردير الأميركي إيلون ماسك نيته بالعمل على زيادة عدد مستخدمي تويتر شهريًا من 217 مليون مستخدم في نهاية عام 2021 إلى ما يقرب من 600 مليون في عام 2025 ومن ثم 931 مليون مستخدم بحلول عام 2028.

وأضاف ماسك أيضاً عن وجود خطة لإدارته للحصول على 104 ملايين مشترك مدفوع مقابل خدمة يشار إليها فقط باسم “X” دون أي إيضاح عن نوعية X ، مع وجود تسريبات بأنها ستكون خدمة لاستعمال خدمة تويتر دون إعلانات.

وكان ماسك قد استحوذ على الموقع الشهير الشهر الماضي مقابل 44 مليار دولار في صفقة وصفت بالأضخم لهذا العام في قطاع التكنولوجيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك