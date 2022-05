هل يمكن التنبؤ بالإصابة بأمراض القلب؟

تعتبر أمراض القلب من الأمراض الخطيرة التي تصيب الإنسان، وتتسبب في وفاة الملايين حول العالم كل عام، ومن ضمن الأمراض الخطيرة التي تصيب القلب النوبة القلبية، والسكتة الدماغية، وتكمن المشكلة في حدوث هذه الأمراض فجأة بدون سابق إنذار، لكن إذا تنبأ الشخص أنه سوف يصاب بهذه الأمراض في المستقبل، فإنه يستطيع وقاية نفسه منها، ومنع العوامل التي قد تُؤدي إليها.

وبحسب ما نقل موقع “الطبي”، فقد أوضح العلماء في دراسة جديدة أنه يوجد 5 عوامل في طفولة الشخص، قد تمكن العلماء من التنبؤ بإصابة هذا الشخص بأمراض القلب بعد 50 عاماً، هذه العوامل هي وزن الجسم، ومستوى الكوليسترول، ومستوى الدهون الثلاثية، وضغط الدم، والتدخين، و أوضحوا أن وجود واحد من هذه العوامل، أو وجودهم جميعاً، يزيد فرصة إصابة الشخص بأمراض القلب في المستقبل.

واشتملت الدراسة على حوالي 35,589 شخصاً، وكان عمرهم في بداية الدراسة يتراوح ما بين 3 سنوات إلى 19 سنة، واستمرت الدراسة لمدة 35 إلى 50 عاماً، وقام العلماء بتحليل تعرض الأطفال لأحد هذه العوامل، أو لجميعها، كما قاموا بتوقع كل من أمراض القلب المميتة، وغير المميتة.

ووجد العلماء أن أكثر من نصف المشاركين تعرضوا لخطر الإصابة بأمراض القلب المختلفة بعد سن البلوغ، كما وجدوا أن بعض الأفراد زادت فرصة إصابتهم بأمراض القلب الخطيرة بحوالي 9 مرات، مقارنة بالأشخاص الذين لم يتعرضوا لهذه العوامل.

وبالرغم من أن تناول الطعام الصحي، والتوقف عن التدخين، وممارسة الأنشطة الرياضية، وتناول الأدوية المناسبة في فترة الشباب، قد يقلل من فرصة الإصابة بأمراض القلب الخطيرة مثل النوبة القلبية، إلا أن العلماء يرون أن الوقاية من هذه الأمراض يجب أن يبدأ من فترة الطفولة، ويجب أن يحاول الأهل أن يحموا أطفالهم من هذه العوامل، وذلك كي يحموهم من الإصابة بأمراض القلب المختلفة في المستقبل.

