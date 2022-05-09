أندرويد 13 – جوجل تضع عوائق جديدة أمام متاجر التطبيقات الخارجية!

قررت شركة جوجل أن تضيف ميزة استثنائية وغاية في الأهمية لنظامها القادم، أندرويد 13، من أجل حماية الأجهزة من البرامج الضارة والفيروسات وهذا من خلال تعديل خدمة إمكانية الوصول في الهاتف التي تستخدمها التطبيقات الجانبية “APKs” التي تعمل في الخلفية.

قررت جوجل أن تجعل من نظام أندرويد 13 الرادع الأكثر صرامة في وجه البرمجيات الخبيثة والفيروسات وذلك من خلال القيود الجديدة التي فرضها النظام على التطبيقات التي يتم تحميلها من المتاجر الخارجية وهي الميزة التي ستساهم بشكل فعال في عدم القدرة على الوصول إلى خدمات الهاتف الرئيسية.

أندرويد 13 لن يمنع المستخدم من تثبيت التطبيقات الخارجية



الجميع يعتقد بأن هذه الخطوة تعتبر خطوة على الدرب الصحيح وأنها جاءت في الموعد المناسب في ظل تكاثر البرمجيات الخبيثة والهجمات الضارة التي تستغل الثغرات الأمنية الضعيفة في هواتف الأندرويد من أجل الوصول إلى بيانات النظام.

جدير بالذكر أن معظم الهجمات الضارة تحاول في الغالب التسلل إلى نظام الهاتف من خلال التطبيقات التي يتم تثبتها عبر متاجر وأماكن خارجية بخلاف متجر جوجل بلاي.

بناءً على تقرير esper فإن شركة جوجل لن تمنع التطبيقات التي يتم تثبيتها من خارج متجر جوجل بلاي من الوصول إلى خدمة إمكانية الوصول بنسبة 100%، حيث لا يزال المستخدمون قادرون على التوجه إلى شاشة معلومات التطبيقات والتعديل على الأذونات الخاصة بها من خلال السماح بالإعدادات المقيدة في الركن العلوي الأيمن من الشاشة.

قد تكون هذه الميزة مفيدة لكل من المستخدمين والمطورين على حد سواء الذين يريدون تثبيت التطبيقات التي يثقون بها من متاجر خارجية خلافاً لمتجر جوجل بلاي.

ولكن إذا كان هذا يعني أي شيء فهو يعني شيء واحد وهو أن جوجل تريد أن تلفت نظر المستخدمين لحقيقة في غاية الأهمية وهي أن معظم المخاطر التي تحيط بنظام أندرويد سببها الرئيسي هو التطبيقات الجانبية.

وكما جاء في تقرير موقع Android Police حيث يُمكن للتطبيقات الخبيثة والضارة التحايل على القيود الجديدة عبر ميزة “allow restricted settings” التي ذكرناها لتونا. وبالتالي من المتوقع أن تصنع جوجل تغيير أخر في سلوك عمل هذه الميزة على نظام أندرويد 13.

تحاول جوجل أن تضع عوائق فقط أمام التطبيقات الجانبية وهذا يعني أنه لا يزال بإمكان متاجر التطبيقات الأخرى أمثل Amazon Appstore الوصول إلى خدمة إمكانية الوصول بشكل طبيعي.

طرحت جوجل مؤخراً الإصدار التجريبي الأول من أندرويد 13 لهواتف جوجل بكسل الرئيسية ومن المحتمل أننا على مقربة من رؤية الإصدار التجريبي الثاني والذي نتوقع رؤيته خلال مؤتمر جوجل للمطورين القادم يوم 11 مايو المقبل.