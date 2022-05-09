ابل تفقد أفضل موظفيها بسبب العودة للعمل من مكاتب الشركة!

بدأت ابل في إرجاع الموظفين مجدداً إلى مكاتب العمل في المقرات الرسمية التابعة لها بداية من شهر إبريل الماضي، تلك العودة تدريجية إذ بدأت بالحضور يوم واحد في الأسبوع وسوف تزداد أيام العمل من المكتب مع الوقت، لكن ذلك لا يوافق رغبة الكثير من الموظفين على ما يبدو!

استقالة مدير قسم الذكاء الاصطناعي!

استقال مدير قسم تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي في ابل السيد “إيان جودفيلو” بعد ثلاث سنوات من العمل بها ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى سياسة ابل الجديدة في العودة إلى العمل من المكاتب بدلاً من المنزل.

وكان “إيان” قد انضم لأبل عام 2019 قادماً من جوجل من أجل تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في منتجاتها المختلفة، وقد تأكد مغادرة “إيان” رسمياً عبر رسالة بريد إلكتروني أرسلها إلى فريق العمل الخاص به.

لا تزال أسباب الاستقالة الرئيسية غير معروفة لكن “إيان” أشار في تصريح لموقع The Verge التقني إلى ضرورة أن تكون سياسة العمل أكثر مرونة بالنسبة لفريق العمل الخاص به.

ابل وسياسة العودة للعمل من المكاتب

ابل قررت عودة الموظفين مرة أخرى للعمل من مكاتب مقرات الشركة بعد انحسار وباء فيروس كورونا وانخفاض عدد الإصابات بشكل ملحوظ، كان من المفترض أن يتم ذلك بنهاية عام 2021 لكن تأجل ذلك إبريل 2022 ليبدأ الموظفين في العودة من جديد إلى نظام العمل التقليدي من المكاتب.

وكانت ابل قد سمحت للموظفين العمل من منازلهم كشكل من أشكال التباعد الاجتماعي والوقاية، لكن أمر العودة لم يرق لكثير من الموظفين الذين كانوا يودون الاستمرار على نهج العمل من المنزل وطالبوا ابل بذلك أكثر من مرة. تصميم ابل على عودة الموظفين أدى إلى استقالة البعض كما سبق وأشرنا.

وكانت تقارير أخيرة قد أشارت إلى فقدان ابل المستمر للكثير من الموظفين بسبب ظروف العمل الصعبة داخل الشركة والضغط العصبي المستمر وعدم القدرة على الموازنة بين العمل والشئون الخاصة وفقاً لشهادات بعض الموظفين.