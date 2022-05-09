تامر حسني يرد على شائعات انفصاله بطريقة غير مباشرة

رد الفنان المصري تامر حسني بطريقة غير مباشرة على الشائعات التي راجت مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تحدثت عن انفصاله زوجته بسمة بوسيل من خلال نشر مجموعة من الصورة التي جمعتهما أثناء افتتاح شركة بسمة الجديدة.

وعلق الفنان المصري على الصور بالقول: مبروك لزوجتي وحبيبتي بسمة بدء عمل شركتها الخاصة، وتمنى لها التوفيق والنجاح.

لترد عليه بسمة بالقول: شكرًا يا حبيبي، مؤكدة التزامها الدائم بالنصائح التي يقدمها لها.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت انتشار العديد من الشائعات حول انفصال تامر وبسمة بسبب غيرتها من المعجبات.

يذكر أن تامر حسني يستعد لطرح فيلمه الجديد “بحبك” والذي يعد أول فيلم من تأليفه وإخراجه.

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