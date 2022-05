تعرَّف على أطعمة مثالية تُخفض ضغط الدم

يجعل ارتفاع ضغط الدم القلب يعمل بجهد أكبر لضخ الدم لجميع أنحاء الجسم، وبمرور الوقت يؤدي لتضخم الأوعية الدموية وانقباضها ما يصيب القلب بالأمراض.

وأفاد تقرير طبي حديث، بأن هناك مجموعة من الأغذية المثالية التي يساهم تناولها في خفض مستويات ضغط الدم.

وبحسب ما نشر موقع “مايو كلنك” الطبي التخصصي، فقد تم إثبات استخدام العديد من الأطعمة لخفض ضغط الدم المرتفع يمكن إضافة الكثير منها لوجبة الإفطار، وهي البيض والشوفان والمكسرات والبذور ومنتجات الألبان قليلة الدسم والموز والتوت.

ويُشير التقرير إلى أن للمكسرات وعلى وجه الخصوص الجوز – الذي يحتوي على أوميغا 3 نباتي يسمى حمض ألفا لينولينيك (ALA) – تأثيرا مفيدا على ضغط الدم، حسبما أفاد مجموعة من العلماء وبعض الأدلة العلمية.

وسعى العلماء في دراسة نشرت بمجلة جمعية القلب الأميركية لمعرفة ما إذا كان محتوى “ALA” في الجوز يحسن صحة القلب كخفض ضغط الدم المرتفع؛ قام الباحثون باختيار 45 مشاركًا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة تتراوح أعمارهم بين 30 و65 عامًا. ثم قاموا بتقسيم المشاركين خلال الدراسة إلى ثلاث مجموعات؛ كل مجموعة تتبع نظاما غذائيا محددا.

ووجد الباحثون أن المشاركين في النظام الغذائي للحبوب الكاملة لديهم ضغط دم مركزي أقل من أولئك الذين يتبعون حمية غذائية أخرى.

